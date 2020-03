Kenya: la Standard Chartered Bank fait un bénéfice de 11,4 millions USD

La Standard Chartered Bank-Kenya a annoncé, ce jeudi, un bénéfice avant impôts de 12,2 milliards de shillings (11,4 millions de dollars) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.Les produits d’intérêts nets sont restés globalement stables, tandis que les produits autres que les intérêts sont également stables, avec une contribution accrue des devises, cependant tempérée par un ralentissement du financement des entreprises, annonce la banque dans un communiqué de presse.

En attendant, les dépenses d’exploitation des banques ont augmenté de 8%, tirées par les investissements dans la technologie. En revanche, la dépréciation du crédit sur les prêts est passée de 1,4 milliard de shillings (9,5 millions de dollars) à 573 millions de shillings (5,4 millions de dollars) et est à son plus bas niveau depuis cinq ans.

«Nous avons franchi des étapes importantes sur nos priorités stratégiques en 2019. Notre investissement pour transformer la banque sur le plan de son développement et la mise à l’échelle numérique de nouveaux modèles commerciaux et développer des compétences de valeur stratégique pour nos clients, continue de progresser», a déclaré Kariuki Ngari, son Directeur général.

«Les principales mesures d’adoption numérique des clients continuent de s’améliorer. Nous avons plus de 70 services et produits numériques sur notre application mobile, plus de 85% des transactions effectuées via des canaux non-succursales dans la banque de détail, et près de 90% de nos entreprises clientes utilisent notre Plateforme Straight2Bank », a-t-il précisé.