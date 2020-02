Kenya: au moins 13 enfants meurent dans une bousculade dans une école primaire

Au moins treize enfants sont morts piétinés et au moins 39 ont été blessés lundi au cours d’une bousculade dont la cause est pour l’heure inconnue, dans une école primaire de Kakamega, dans l’ouest du Kenya, a annoncé la police locale.

« Nous avons perdu 13 enfants dans cette bousculade et d’autres sont à l’hôpital en raison de blessures », a déclaré à la presse David Kabena, chef de la police de Kakamega, présent sur les lieux du drame. « Nous avons ouvert une enquête pour établir ce qui s’est passé exactement ».

La Croix-Rouge kényane a pour sa part assuré sur Twitter que 39 enfants blessés avaient été admis à l’hôpital général de Kakamega.

L’organisation Saint-Jean Ambulance, qui fournit des services de secourisme, a évoqué sur Twitter 14 enfants décédés et plus de 50 blessés, dont deux soignés au service des soins intensifs et 37 ayant déjà pu quitter l’hôpital.

L’accident s’est déroulé vers 17H00 (14H00 GMT), au moment où les élèves de l’école primaire de Kakamega quittaient l’établissement. Un mouvement de panique a eu lieu, pour une raison inconnue.

Des images diffusées par les médias locaux montrent des parents rassemblés devant les services d’urgence d’un hôpital de la ville, dans l’attente de nouvelles de leurs enfants.

