Le regroupement politique de Joseph Kabila, le FCC, s’est réunie lundi 24 août et a noté « avec inquiétude l’exacerbation des tensions depuis l’évacuation par les forces de l’ordre, d’un groupe de militants de l’UDPS qui opéraient depuis plusieurs mois » à Bilanga.

La famille politique du sénateur Joseph Kabila, s’est penché sur la situation qui prévaut dans la zone neutre dite « Bilanga » au poste frontière de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga.

Le FCC, rapporte et condamne « les violences verbales, physiques, ainsi que les autres actes d’incivilité perpétrés dans cette zone stratégique par ces militants qui, comme assurés de leur impunité, entretiennent au vu et au su de tout le monde et de façon éhonté, un réseau de fraude douanière et de corruption préjudiciable à l’Etat ».

Le camp de Joseph Kabila appelle les autorités du pays ainsi que les responsables de l’UDPS à prendre toutes les mesures qui s’imposent.

Il sied de rappeler que’Augustin Kabuya, avait publiquement désavoué le président cellulaire de l’UDPS-Kasumbalesa et avait appelle l’autorité à agir pour mettre fin à ce désordre. A son tour, l’incriminé a lui aussi demandé la démission du secrétaire général a.i de l’UDPS.