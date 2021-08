L’abbé curé de la paroisse de Kafuba est en fuite, des sources policières locales. Joint au téléphone, le curé de la paroisse St Christ Roi de Kafuba confirme la mise à sac de la paroisse et sa fuite craignant pour sa sécurité.

« Le dimanche 8 août 2021, j’étais à la paroisse où je préparais les 25 ans de la vie sacerdotale de l’abbé Henri Bendebamanya qui se trouvait à Ndekesha. Après, j’ai appris que l’abbé Henri Bendebamanya était tombé en pleine messe et est mort. J’ai pris la moto et je me suis rendu à Ndekesha », explique l’abbé Alexis Kabala, curé de la paroisse St Christ Roi de Kafuba.

« Comme vous le savez, Kafuba est le village natal de l’abbé Henri et lui-même représente beaucoup pour la population de Kafuba. Sa mort brusque a provoqué la colère et la population s’est ruée à la cure. Tout a été pillé. Ils ont commencé à me rechercher pour me tuer. Je suis resté à Ndekesha mais comme ce n’est pas loin de Kafuba, je me suis enfui et je me retrouve en ce moment à la mission catholique de Kalomba, plus de 100 Km de Kafuba », ajoute l’abbé Kabala.