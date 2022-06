Un boeing 737 série 200 de la compagnie Le piloteen provenance de Lubumbashi a raté son atterrissage ce jeudi 16 juin à l’aéroport de Kananga (Kasaï-Central).

« L’aéronef avait passé nuit à Lubumbashi et était en transit pour Kinshasa. Le pilote a mal négocié l’atterrissage et s’est embourbé. Pour l’instant l’aéronef bloque la piste d’atterrissage et aucun autre ne peut atterrir « , renseigne un responsable de la RVA à Kananga.

Une autre source indique que le pilote aux commandes de cet aéronef n’est pas celui qui était programmé car le commandant de bord habituel est malade.

Aucune perte en vies humaines n’est signalée mais le pilote et son équipage restent encore coincés à bord de l’avion en attendant la procédure en la matière pour leur permettre de descendre.