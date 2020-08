Élie Mputu Kalumba, coordonnateur de Lamuka au grand Kasaï et président provincial du parti politique Ecide de Martin Fayulu, dit avoir été victime d’agression dimanche 16 août dernier à l’aube au centre-ville de Kananga. Selon lui, ses agresseurs sont des combattants de l’UDPS/Tshisekedi.

« J’ai été invité tôt ce dimanche matin à une des radios locales pour participer à une émission. Lorsque je suis arrivé devant l’immeuble derrière lequel se trouve la radio et que je m’apprêtais à payer le motard qui m’avait transporté, j’ai vu trois jeunes garçons que j’ai bien identifiés et qui font partie de l’entourage de monsieur Gabriel Ilunga, un cadre local de l’UDPS. Ils ont commencé à me poser des questions sur les critiques mes prises de positions à propos du président Félix Tshisekedi et son parti » explique Élie Mputu couché sur son lit d’hôpital.

Et d’ajouter, « quand je voulais leur parler, ils m’ont asséné plusieurs coups dont celui au couteau au-dessus de mon œil gauche ».

Élie Mputu accuse les combattants de Gabriel Ilunga notamment monsieur Gabriel Ilunga, président de la fédération unifiée d’avoir orchestré son agression. « Ils me reprochent d’avoir annoncé ma candidature au poste du gouverneur de province. Ils estiment que ce poste revient obligatoirement à l’UDPS» argumente-t-il pour justifier son agression.

Joint au téléphone depuis Kinshasa par nos confrères d’Actualité .cd où il se trouve, Gabriel Ilunga ne reconnaît pas les faits mis à sa charge.