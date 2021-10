Kalkidan Gezahegne bat le record du monde du 10.000 km

L’athlète bahreïnie, d’origine éthiopienne, s’est imposée sur cette distance lors des « Giants Geneva », en Suisse, en 29 minutes et 38 secondes.gée de 30 ans, Kalkidan Gezahegne a amélioré de cinq secondes, hier dimanche, le record du monde du 10.000 kilomètres sur route établi par la Kenyane Joyciline Jepkosgei à Prague (République Tchèque) en 2017.

A Genève, la coureuse a bouclé la moitié du parcours en 14 minutes et 46 secondes. A cet instant-là, Kalkidan Gezahegne avait cinq secondes d’avance sur les Kenyanes Celliphine Chespol et Agnes Tirop.

Au fil du temps, la Bahreïnie a pu creuser sur ses concurrentes et se lancer dans une échappée solitaire. Kalkidan Gezahegne a avalé les kilomètres restantes 14 minutes et 51 secondes pour remporter l’épreuve. Agnes Tirop (30 minutes et 20 secondes) et Celliphine Chespol (30 minutes et 28 secondes) complètent le podium.

Selon World Athletics, c’était seulement la quatrième course sur route pour Kalkidan Gezahegne, médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo.