Une soixantaine de maisons et deux écoles ont été détruites, dans la soirée du mardi 15 septembre 2020, à Lushebere dans le territoire de Kalehe lors des fortes pluies qui se sont abattues sur cette partie de la province du Sud-Kivu.

Pascal Cimana administrateur du territoire assistant de Kalehe, qui a confirmé cette nouvelle à la presse mercredi 16 septembre 2020, déplore les dégâts matériels énormes.

« Ces pluies ont causé des dégâts matériels énormes. Outre les maisons détruites, il y a une école primaire et une autre école secondaire aussi détruites. Plusieurs champs des maïs et de manioc ont été dévastés. Plusieurs familles passent la nuit à la belle étoile et elles n’ont aucune assistance », a-t-il expliqué.

L’administrateur du territoire de Kalehe, appelle les organisations humanitaires et les autorités à tous les niveaux à assister les familles victimes de ces pluies torrentielles dans cette partie du pays.