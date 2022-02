Jean-Marc Kabund, ancien président de l’UDPS par ailleurs vice-président de l’Assemblée nationale, s’est offert un bain de foule samedi dernier au quartier Ngomba dans la commune de Lemba lors d’une décente à la base.

La population de cette contrée lui a réservé un accueil cordial et chaleureux. Et pour cause, l’élu de Mont Amba a livré 4 ponts, une station de captage, traitement et stockage d’eau et 7 bornes fontaines de 3 robinets chacune. « Toko voter yo na nko », scandaient les habitants.

Pour rappel, le député national Jean-Marc Kabund a été déchu et radié de l’UDPS où il était le président intérimaire pour éviter l’incompatibilité, Félix Tshisekedi étant devenu président de la République. En dépit de cette situation, JM Kabund poursuit sans désemparer avec les œuvres sociales notamment la construction du stade Waya Waya à Kingabwa