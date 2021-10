L’honorable Jean-Marc Kaund, a révélé aux députés de l’Union-sacrée pour la nation que, « le dossier RAM, est géré par la présidence de la République et non ministre Kiasa Maliba.

Jean- Marc Kabund a lors d’une réunion d’urgence convoquée lundi 10 octobre dernier, au Fleuve Congo Hôtel, a fait savoir aux élus nationaux de l’Union Sacrée, qu’ils ont tout intérêt à sauver la tête du ministre Augustin Kibassa Maliba, sur l’affaire RAM.

Le président a.i de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), et membre de la coordination de l’Union Sacrée, a indiqué que le dossier « RAM est géré par la présidence, et non par le ministre », a confié une source proche des Warriors.

Le chef du gouvernement Jean- Michel Sama Lukondé, présent à cette rencontre, a quant à lui, renchérit dans un sens de moraliser les députés de la majorité présidentielle. « Il faut tout faire pour ne pas perdre face à l’opposition », faisant allusion à tous les agissements des députés du Front Commun pour le Congo (FCC), qui ont pris ce dossier en main et qu’ils girent qu’à la démission de ministre Kibasa Maliba et de poursuite en judiciaire.

Le président de la chambre basse du parlement congolais Christophe Mboso, a pour sa part, demandé aux élus nationaux de l’Union-Sacrée, de ne pas laisser tomber le ministre Kibasa. « Il Ne faut pas laisser couler Kibassa », a –t-il insisté.