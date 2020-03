Journée internationale de la femme : les filles kinoises sont exploitées sexuellement par force dans des bistrots par leur patron

Elles partent chercher du travail comme serveuse, nettoyeurs, ou hôtesse d’accueil dans les différents bistrots disséminés à travers la ville de Kinshasa.

Parmi les critères de sélections pour les propriétaires de ces endroits où tout est permis, il y a entre autre la beauté physique, être accueillante et disponible.

Une fois engagée dans la boîte, ces jeunes filles découvrent d’autres réalités, a dit une vendeuse de ces maisons de sexe, qui a requis l’anonymat. Elle a laissé entendre qu’au début on vous propose un salaire minable de 50$ le mois, avec quelques avantages. Ensuite, on commence à vous pousser à être gentille et poli avec les clients. Une chose qu’elles trouvent normale.

Peu de temps, ce sont ces monsieur clients de la boîte qui commencent à vous faire la cour jusqu’à vous avoir…. et subitement, vous allez voir le boss commencer à vous intimider du genre : «lui c’est mon Vieux alors prend bien soin de lui ».

C’est de cette manière que la plupart des filles sont devenu des objets sexuelles. Elles sont exploitées au quotidien et sont obligées de supporter ces vieux avec leurs manières de faire.

Pour cette jeune fille qui a eu la vie sauve grâce un ami de son oncle qui est venu pour la première fois dans ce bistrot, les tenanciers de ces endroits mènent cette activité parallèle pour maximiser leurs revenus.

« Nous souffrons énormément, mais auprès de qui dénoncer ? Puisque la plupart des clients sont des personnalités de ce pays », s’exclame-t-elle.

style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">