Martin Fayulu, leader de la coalition Lamuka, appelle à la mobilisation du peuple congolais pour libérer la République Démocratique du Congo.

Dans son message à l’occasion de la célébration de la journée des Martyrs de l’indépendance, commémoré le 4 janvier, l’ancien candidat à la présidentielle de 2018 a signifié à ses compatriotes les défis majeurs qui les attendent au cours de l’année 2022 qui vient de commencer.

4 janvier. Peuple congolais, reveille-toi! Mobilise-toi pour que l’année 2022 soit celle au cours de laquelle nous allons renforcer les bases de notre victoire et faire échec à tous ceux qui tentent de nous maintenir sous le joug de la tyrannie et de la pauvreté.#MAFA30 pic.twitter.com/AqCCmhamUl — Martin Fayulu (@MartinFayulu) January 4, 2022

Martin Fayulu exhorte la population congolaise à se prendre en charge pour une victoire future, dont l’une des conséquences sera l’affranchissement du pays et la lutte contre la précarité de la vie. « 4 janvier. Peuple congolais, réveille-toi! Mobilise-toi pour que l’année 2022 soit celle au cours de laquelle nous allons renforcer les bases de notre victoire prochaine et faire échec à tous ceux qui tentent de nous maintenir sous le joug de la tyrannie et de la pauvreté », a-t-il déclaré.

Le leader de Lamuka, invite ceux qui partagent sa lutte à demeurer au front cette année, en vue de léguer aux générations à venir un pays plus beau qu’avant. Il évoque, au passage, la nécessité de mener un véritable combat en faveur du retour à la paix et à la sécurité à l’Est du pays.

Pour rappel, le 4 janvier 1959, une série d’émeutes et de troubles sociaux éclatent à Kinshasa, Léopoldville à l’époque. Pour cause, l’interdiction d’un meeting de l’ABAKO. Près d’une cinquantaine de personnes ont perdu la vie ce jour. La répression du colonisateur était violente. Ironie de l’histoire, cet événement triste a marqué un tournant décisif dans le processus de l’indépendance de la République démocratique du Congo. L’année d’après, la RDC accède à sa souveraineté.