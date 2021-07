JO Tokyo 2021-Football: la Côte d’Ivoire s’impose face à l’Arabie Saoudite (2-1)

L’équipe de football de la Côte d’Ivoire s’est imposée jeudi face l’Arabie Saoudite sur le score de 2-1, à l’occasion des premiers matches de poule, dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, au stade de Yokohama.

Les trente premières minutes ont été en faveur des Saoudiens, qui étaient très présents dans le camp des Éléphants de Côte d’Ivoire. A la 40e minute, l’attaquant ivoirien Max Gradel effectue un centre, contré par le défenseur saoudien Alamari Abdulelah (1-0) qui marque contre son camp.

Suite à une offensive des Saoudiens, la Côte d’Ivoire cède à la pression. L’attaquant saoudien Aldawsari Salem égalise trois minutes plus tard, au grand désarroi des Éléphants qui vont à la deuxième mi-temps se montrer plus entreprenant.

Sur une passe décisive de Amad Diallo, l’attaquant ivoirien Franck Kessié bat le portier saoudien vers la 67e minutes et inscrit le second but. La cohorte ivoirienne dirigée par le coach Souhalio Haidara, va au terme de la partie mettre en déroute les Saoudiens, conservant la marque (2-1).

Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont terminé le match avec 10 joueurs. L’athlète Aboubacar Doumbia a écopé d’un carton rouge à la suite d’une faute. Il ne discutera pas les deux prochaines rencontres.

La Côte d’Ivoire croisera le fer avec le Brésil le dimanche 25 juillet à 8h30 (Gmt et heure locale) en match comptant pour la 2è journée de la poule D.

En plus de son équipe de football, la Côte d’Ivoire aligne des athlètes dans plusieurs disciplines dont le sprint, le taekwondo, le judo, la natation et l’aviron. La cérémonie officielle d’ouverture de ces jeux est prévue ce vendredi

.