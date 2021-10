Jérusalem : Félix Tshisekedi a échangé avec Naftali Bennet

Le Président congolais Félix Tshisekedi, a eu un entretien fructueux jeudi 28 octobre 2021 avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett à Jérusalem.

Le chef de l’État Félix Tshisekedi, a eu pendant près d’une heure à Jérusalem, un entretien en bilatéral avec le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, à la primature de l’État hébreu.

Pour le moment, aucune déclaration n’a été faite au sortir de leurs échanges, dans la mesure où tout était évoqué, la veille, lors du tête-à-tête à huis clos entre le Président Tshisekedi et son homologue israélien, Isaac Herzog.

Il sied de signaler toutefois que, les deux personnalités ont échangé notamment, autour des questions liées au partenariat entre Kinshasa et Jérusalem, particulièrement la coopération au niveau diplomatique, politique, sécuritaire ainsi que dans les secteurs de l’agriculture, des infrastructures et du numérique, après un d’horizon des opportunités en présence, dans l’intérêt de la RDC et de l’Etat hébreu.

Avant son entretien avec le premier ministre Bennett, Félix Tshisekedi a visité ce même jeudi, le mont Herzl et le musée Yad Vashem. Il a eu le plaisir de découvrir, avant de se rendre au rendez-vous pris avec le Premier ministre israélien.

Félix Tshisekedi a visité des engins militaires, des ambulances et des motos qui devront être livrés bientôt à la RDC. Il s’agit, du côté défense, des armes fabriquées localement et des ambulances et des motos de Magen David Adom (Étoile rouge de David).

Signalons que Gilbert Kabanda ministre de la Défense et Anciens combattants, qui accompagne le Président Félix Tshisekedi dans sa visite officielle, a eu droit aux explications des experts militaires hébreux sur autos blindés et autres engins motorisés, tandis que des compléments d’informations ont été réservés au chef de l’État, fait-on savoir.