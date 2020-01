Le congolais Jackson Muleka parmi les meilleurs buteurs de l’IFFHS 2019

L’international congolais du TP Mazembe, Jackson Muleka, est classé dans le top 30 des meilleurs buteurs de l’IFFHS ((International Federation of Football History and Statistics) 2019 pour « WORLD’S BEST TOP GOAL SCORER ».

L’avant centre de pointe des Corbeaux, unique joueur africain à figurer dans ce classement, occupe la 30ème place avec 11 buts coupes interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). L’Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi occupe, quant à lui la 14ème place avec 13 buts réussis en Ligue des champions de l’Union européenne de football association (UEFA).

Le Portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo est l’heureux lauréat et remporte pour la 5ème fois en sept ans (2013, 2014, 2016, 2017), le trophée du « WORLD’S BEST TOP GOAL SCORER » décerné par l’IFFHS. Les joueurs du monde entier sont classés en fonction de leur nombre de buts marqués avec leur sélection nationale et en compétition internationale avec leur club.

Le classement des six premiers buteurs se présente comme suit : 1. Cristiano Ronaldo (Portugal/UEFA-FC Juventus/Italie) 21 buts, 2. Ali Mabkhout (Emirats Arabes Unis/AFC-Al-Jazira FC/Emirates Arabes Unis) 19 buts, 3. Harry Kane (Angleterre/UEFA-Tottenham Hotspurs/Angleterre) 19 buts, 4. Raheem Sterling (Angleterre/UEFA-FC Manchester City/Angleterre) 17 buts, 5. Ali Almoez (Qatar/ AFC-Al-Duhail SC/Qatar) 16, 6. Robert Lewandowski (Pologne/UEFA-FC Bayern München/Allemagne) 16, 30. Jackson Muleka RD Congo/CAF-TP Mazembe/RD Congo) 11 buts.

Source: ACP