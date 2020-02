Ituri : le gouverneur Jean Bamanisa a été réhabilité par la cour constitutionnelle

Jean Bamanisa gouverneur de la province de l’Ituri, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle après son éviction il y a quelques mois par l’assemblée provinciale.

Alors qu’il se trouve toujours à la cité capitale congolaise, Jean Bamanisa se montre conciliant et prône l’unité et la cohabitation entre les deux institutions provinciales, à savoir le gouvernement et l’assemblée provinciale.

« Nous devons tirer toutes les conséquences de la part du législatif provincial et l’exécutif provincial pour pouvoir comprendre nos responsabilités, ça pourra nous aider à conforter les relations entre les deux institutions pour mieux travailler ensemble. Nous sommes censés maintenant travailler dans la collaboration, l’unité et la cohabitation pacifique. Raison pour laquelle je tiens à remercier la majorité des députés provinciaux et la population iturienne qui nous ont soutenus pendant ce moment fort pour l’intérêt général de l’Ituri », a-t-il déclaré.

Jean- Bamanisa a également mis un accent particulier sur le respect des textes légaux les deux institutions à savoir l’assemblée provincial et l’exécutif provincial.

« L’appareil de l’Etat ne doit pas être géré par nos règlements des comptes car nous ne sommes pas dans une guerre des personnes ou conflits entre les individus. Après ce manque à gagner pendant plus au-moins 3 mois, nous devons tous repartir avec détermination pour régler les problèmes sécuritaires, humanitaires, économiques, sociales pour le développement de notre province. Ce qui s’est passé ici ça ternit l’image de la province et on doit en être reconnaissant », a-t-il conseillé.

Pour rappel, le gouverneur Jean Bamanisa a été réhabilité par la Cour constitutionnelle qui a jugé non fondée et nulle la procédure de vote de la motion de défiance contre le gouverneur.

