Neuf officiers de la FARDC poursuivis pour détournement des fonds alloués aux opérations militaires durant cette période de l’état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu.

Ces arrestations sont intervenues lors du séjour à Bunia de l’inspecteur général des FARDC, le Général d’Armée Gabriel Amisi Kumba accompagné d’une forte délégation.

En effet c’est depuis mercredi 21 juillet 2021 que l’équipe de l’inspectorat général a entamé l’audit de la commission d’achat à la 32e région militaire qui contrôle l’Ituri et la province voisine du Haut-Uélé.

Le porte-parole de l’inspectorat général de l’armée congolaise qui livre la nouvelle à nos confrères de buniaactualite.com affirme qu’après cette opération de contrôle, il s’est avéré des anomalies et autres preuves de malversations financières dont les 9 officiers détenus sont les premiers suspects.

« Pour mettre fin à toutes ces pratiques d’antivaleurs qui ternissent l’image de notre armée et qui dénote du manque de patriotisme de la part de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l’Inspecteur général des Forces Armées de la République démocratique du Congo, le Général d’Armée Amisi Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice militaire à l’auditorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes ” a dit le Major Garry Gbelo Pazonga.

Les officiers impliqués au détournement des détournement des fonds alloués aux opérations de l’Etat de siège sont : Colonel Nlandu Walter, commandant adjoint en charge de l’administration et logistique à la 32e région militaire, Colonel Diama Josué, Directeur régional du service d’éducation civique et actions sociales SECAS, Lieutenant-Colonel Mukanda Salibongo, directeur administratif à la 32e région militaire, Lieutenant-Colonel Kinfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, Lieutenant-Colonel Love Zeula, T2 secteur opérationnel Ituri, Major Sadiki Delphin, commandant de la Base Logistique centrale de la 32e région militaire, Commissaire supérieur principal Kambolwa Laurent, Assistant du Vice-gouverneur militaire de l’Ituri et Capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la base logistique régionale.

Signalons également que, le 23 juin dernier, trois autres officiers de l’armée loyaliste ont été mis aux arrêts pour exagération des factures en cette période où d’intenses opérations militaires sont lancées pour traquer tous les groupes armés opérant dans cette entité.