Le député Gratien de Saint-Nicolas Iracan a déploré, lundi, l’attaque des miliciens de la CODECO perpétré dimanche, dans les localités minières de Lisey et Amema, à près de 60 Km au Nord-ouest de Bunia, indique un communiqué dont une copier est parvenue à notre rédaction.

Selon la source, le bilan fait état de 23 morts, des blessés et plusieurs disparus.« Nous déplorons et condamnons cette attaque d’autant plus que les alertes ont été lancées localement plusieurs fois par les autochtones », a déploré l’élu de Bunia ville qui cite parmi les victimes un chef de localité.