Italie: l’Eglise aussi se met à l’heure du coronavirus

Des fidèles privés de messes, un pape qui s’exprime par vidéo, funérailles et mariages interdits: les catholiques se sont mis à l’heure du coronavirus en Italie, où tout type de rassemblement est désormais prohibé.

Pour montrer concrètement la solidarité de l’Eglise, le pape François a demandé mardi aux prêtres « d’avoir le courage de sortir et d’aller visiter les malades », « d’accompagner le personnel médical et les bénévoles » dans un pays où l’épidémie a déjà tué 631 personnes, selon le dernier bilan mercredi soir.

Le gouvernement italien a inclus la messe, les mariages et les funérailles parmi les rassemblements interdits, une mesure « fortement restrictive dont l’acceptation entraîne la souffrance et des difficultés » pour les prêtres et les fidèles, a regretté sur son site la Conférence épiscopale italienne.

La décision est particulièrement symbolique en Italie, dont une immense majorité de la population se dit catholique.

A en croire le panonceau sur la porte de la cathédrale Sant’Andrea à Portogruaro, en Vénétie (nord-est), les interdits sont respectés. Faute de messe proprement dite jusqu’au 3 avril, les fidèles sont appelés « à consacrer un temps raisonnable à la prière et la méditation » en suivant les offices retransmis à la télévision et à la radio.

Les inhumations des défunts ne s’arrêteront pas, les prêtres continueront d’assurer « la bénédiction du corps dans le cimetière », mais « dans la plus stricte intimité » et « sans célébration de messe ou autre liturgie », peut-on lire.