Israël: installation d’un système anti-tunnels à la frontière avec le Liban

Publié le 19.01.2020 à 14h50 par AFP











L'armée israélienne a annoncé dimanche mettre en place une infrastructure souterraine le long de la frontière avec le Liban pour contrer la menace d'incursions du mouvement chiite Hezbollah à partir de tunnels. « Aujourd'hui (dimanche) 19 janvier, l'armée israélienne a commencé à déployer une infrastructure technologique pour détecter et identifier des activités de construction souterraine le long de la frontière libanaise », à indiqué l'armée dans un communiqué. Ce nouveau système équipé de « capteurs » va permettre de fournir « des informations sismiques et acoustiques », indiquant de potentielles activités souterraines a déclaré à des journalistes le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus. Les travaux qui ont commencé près de la localité de Misgav Am à la pointe nord d'Israël, devraient s'étendre sur plusieurs kilomètres le long de la « ligne bleue » qui sépare le Liban d'Israël, a ajouté le porte-parole sans préciser quand l'infrastructure sera entièrement complétée. L'installation de capteurs anti-tunnels intervient quelques mois après un regain de tension entre le Hezbollah et Israël marqué par des échanges de tirs et un an après que Israël a affirmé avoir découvert des tunnels creusés par le mouvement chiite, soutenu par Téhéran et qui appuie le régime syrien, dans le but, selon l'Etat hébreu, de mener des infiltrations sur son sol. Les six tunnels découverts au cours de l'opération « Bouclier du Nord » devaient servir au Hezbollah à passer du Liban à Israël afin d'enlever ou d'assassiner des soldats ou civils israéliens, selon l'armée israélienne.

La dernière grande confrontation entre le Hezbollah et Israël remonte à 2006 et elle avait fait en un mois plus de 1.200 morts côté libanais en majorité des civils, et 160 côté israélien en majorité des militaires.