Irak: un manifestant tué, des camps de protestataires incendiés

Un manifestant a été tué lundi à Nassiriya, dans le sud de l’Irak, lorsque des hommes armés non identifiés ont pris d’assaut une place de cette ville où campaient depuis des mois des protestataires, selon une source médicale.

Juste après minuit, des hommes armés ont pénétré sur la place Habboubi, à Nassiriya, mettant le feu à des tentes de manifestants, selon un correspondant de l’AFP. Des morceaux de tissus et des armatures en métal carbonisés jonchaient le sol au petit matin.

Les hommes armés ont également tiré sur les manifestants, en tuant un et en blessant quatre autres, selon une source médicale.

Quelques heures plus tard, des protestataires déterminés se sont de nouveau rassemblés et ont fermé deux des principaux ponts de la ville.

Dans la ville sainte de Najaf, également au sud de la capitale, le principal camp de protestaires a également été incendié dans la nuit par des inconnus, selon un correspondant de l’AFP.

L’Irak est le théâtre depuis le 1er octobre d’un mouvement inédit dominé par la jeunesse qui, après avoir dénoncé le manque d’emplois et de services et la corruption endémique, réclame désormais des élections anticipées et un Premier ministre indépendant.