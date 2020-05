Investissement: une structure mobilise 5,3 milliards F CFA pour les PME ivoiriennes

Le Cabinet Jely Group, spécialisé dans le financement et la restructuration des PME, a mobilisé entre septembre 2019 et avril 2020, 5,3 milliards F CFA (environ 8,5 millions USD en huit mois) au profit des PME ivoiriennes dont 20% décaissés en pleine crise du Covid-19.Ces fonds ont été mobilisés auprès d’institutions financières locales et internationales, a indiqué le managing partner du Cabinet, Mamadou Kouyaté, précisant que « le financement existe pour les PME, mais à condition qu’elles aient un minimum d’organisation et de bonne gouvernance », dans une note transmise à APA, samedi.

Le Cabinet, dira-t-il, a développé une méthodologie et une expertise qui lui permettent de transformer toute PME en entreprise rentable et pérenne. Ce qui a accru la confiance des bailleurs au point de pouvoir lever des fonds même dans des situations difficiles.

La méthodologie, établie en six points, s’appuie sur une approche globale de l’entreprise allant de la stratégie aux finances en passant par l’efficacité opérationnelle, les ressources humaines, la communication et l’efficacité commerciale, a-t-il souligné.

Jely Group est le premier cabinet dédié au financement et à la restructuration des PME. Depuis sa création, il accompagne des PME dans les secteurs industriel, médical (pharmacies, cliniques), immobilier et des services en général.

Le Cabinet a également une branche dédiée aux Ressources humaines (Jely HR) qui offre des prestations en matière de recrutement, de renforcement de la gouvernance et de formation des Petites et moyennes entreprises (PME).

