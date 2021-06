L’ancien vice-président de la République Jean Pierre Bemba, a dans un communiqué dont une copie est atterrie au journaldekinshasa.com, dit constater qu’un déferlement d’intolérance, devenu trop familier dans les milieux politiques congolais.

Le président national de la formation politique, Mouvement de Libération du Congo (MLC) estime que les discours séparatistes, haineux, portent atteinte à la cohésion et l’unité nationale, et font reculer la paix, et la stabilité du pays.

L’ancien vice-président de la République, en veut pour preuve des communautés congolaises entières qui en paient déjà le lourd tribut des guerres et des foyers de tension qui les déchirent.

À cet effet, Jean-Pierre Bemba condamne donc, avec la dernière énergie, tout acte et discours visant à semer le tribalisme et met en garde certains politique au discours séparatisme.

En ce moment d’état de siège où l’armée lutte contre les groupes rebelles, pour rétablir la paix, à l’Est du pays, ce haut cadre de l’union sacrée de la nation appelle les congolais à vivre ensemble dans la cohésion, la paix et l’unité qu’à laisser le feu maréchal Mobutu .