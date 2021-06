Le président Félix Tshisekedi dit partager l’initiative venant de son homologue Yuweri Museveni pour la construction des routes entre République Démocratique du Congo et la République d’Ouganda parce qu’elle entre dans le cadre de sa vision sur l’intégration sous-région ale.

Le chef de l’Etat congolais Félix Tshisekedi a salué le projet de construction des routes sur trois axes principaux en RDC sur initiative du Président ougandais Yoweri Museveni. I sied de noter que, Les travaux dudit projet ont été lancés ce mercredi 16 juin par les deux Chefs d’État à la cité frontalière de Kasindi.

Pour Félix Tshisekedi, ce projet rentre parfaitement dans le cadre de sa vision « d’intégration africaine. « Je vais remercier mon aîné le Président Yoweri Museveni Kaguta. Cette initiative de la construction de cette route vient de lui. Je partage parfaitement son initiative parce qu’elle entre dans le cadre de ma vision sur l’intégration africaine », a dit le Président congolais au cours de l’inauguration d’un pont dans la ville ougandaise de Mpondwe.

Et d’ajoute : « j’ai toujours dit que plutôt que de vivre en se regardant comme des ennemis avec nos frères, nos voisins, au lieu de construire des murs entre nous, il vaut mieux construire des ponts. Et Cette initiative est vraiment un exemple de ce que nous devons multiplier comme échange entre nos pays et entre nos peuples », a-t-il dit.

S’agissant des constructions de ces routes, les trois axes routiers de plus de 200 km sont : Kasindi-Beni, Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma. La stèle symbolisant le lancement des travaux a été inaugurée par Tshisekedi et Museveni en présence de nombreux habitants curieux de Kasindi.