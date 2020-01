Insécurité et politique se partagent la une des journaux béninois

Les quotidiens béninois reçus lundi à APA mettent le focus sur l’insécurité et les sujets politiques.« Regain d’insécurité ces derniers jours, La police a baissé la garde », affiche en manchette Fraternité, soulignant que « les actes de braquage ont repris dans la ville de cotonou et la police ne semble pas décidée à arrêter la saignée ».

La Presse du Jour informe qu’« il y’a eu un braquage à Ouèssè (Centre -Bénin) avec comme bilan un blessé et des millions emportés ». A en croire ce quotidien, « les braqueurs auraient attaqué un taxi qui a quitté la partie septentrionale du Bénin pour Cotonou dans le sud du pays avec les passagers à bord. Ils auraient emportés deux millions et blessé un passager évacué dans un hôpital à Parakou ».

Le Télégramme signale que « Suite au braquage sur l’axe Ouèssè-Ansêkê, le Directeur départemental de la Police Républicaine des Collines a été limogé ».

Matin Libre fait savoir qu’« En dehors de Ouèssè, il y’a eu d’autres braquages à Bohicon et Sèmè Podji ». Ce quotidien note « des morts et une fillette étranglée ».

Le Télégramme évoque une « Tentative de cambriolage au tribunal de Cotonou » et ajoute que trois militaires et deux civils ont été arrêtés et seront présentés au Procureur ce jour.

Le Progrès, révèle que des éléments de la Police Républicaine sont recherchés pour « abandon de poste dans les commissariats ». Selon ce quotidien, « ils sont au nombre de neuf à avoir déserté et laissé leurs postes. Le patron de la Police Républicaine Soumaila Yaya a lancé un avis de recherche de ces fonctionnaires » renseigne le journal.

