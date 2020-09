Me Jacquemain Shabani cadre de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), plaide pour une armée dissuasive et le rétablissement de la coopération dans la sous-région des Grands Lacs.

Relatif à la situation sécuritaire qui prévaut à l’Est de la République Démocratique du Congo, ce haut cadre de la formation politique de Félix Tshisekedi articule l’action du Président de la République, sur quatre axes.

Pour restaurer la paix à l’Est de la RDC, Jacquemain Shabani propose de : « renforcer nos forces armées, dialoguer avec les groupes armés locaux pour leur désarmement, renforcer de la coopération avec la Monusco et de rétablir la coopération dans la sous-région ».

Me Jacquemain est revenu sur la mort mystérieuse du colonel Mamadou Ndala et du Général Bauma, les détournements de la ration et du solde des militaires.

Cet haut cadre du parti s’est réjoui de l’amélioration tant soi peu de la situation à Masisi, Beni ou en Ituri avec quelques succès récoltés par l’armée régulière.