Insécurité à l’Est : Iracan Gratien soutient la coalition Ouganda-RDC

Vous voulez que nous à l’Est soyons décimés? Non, non et jamais. Nous allons résister. Vous condamnez la mutualisation des forces sans nous donner des propositions pour éviter les massacres à grande échelle juste par des lamentations.

Le Gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a pris la bonne décision’’, telle est la réaction du député national Iracan Gratien.

Et de poursuivre, « c’est donc vous les vrais criminels et complices des massacres, quand vous refusez que le Gouvernement arrête l’hémorragie. Nous, députés de l’Ituri, comme du Nord-Kivu sommes avec notre peuple, avons demandé ces opérations conjointes entre les FARDC et l’UPDF (Uganda People Defence Forces)’’ a-t-il fait savoir.

L’élu du Nord-Kivu affirme que « ces opérations militaires seront bien encadrés par nos FARDC sous la direction du Gouvernement Lukonde Sama et dans le respect du droit international en présence de l’ONU, MONUSCO et HWR (Human Right Watch).

Il sied de rappeler que, la classe politique et la société civile congolaise sont divisées sur l’opération conjointe RDC-Ouganda contre les rebelles des ADF (Allied democratic forces)