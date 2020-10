Le Colonel Alain commandant police de la ville de Goma, a fait cette annonce lundi 12 octobre 2020 au cours d’une séance de travail avec plusieurs couches de la population dont les taximans de moto, les changeurs de monnaie et autres.

La Police nationale congolaise (PNC), promet de gratifier toute personne qui livrera une information vraie sur les criminels qui endeuillent jour et nuit la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

« toute personne qui donnera l’information vraie aura une récompense d’une moto neuve. Nous avons observé à un certain moment que la ville est un peu secouée par l’insécurité. Nous nous sommes dit qu’il était temps de prendre langue avec différentes couches de la population dans le sens de rechercher qui sont auteurs de la criminalité. En plus de cela, nous avons voulu faire participer tout le monde à la recherche de la sécurité de la ville. L’opération sécurité pour tous et par tous lancée aujourd’hui consiste à gratifier tous ceux qui vont nous aider à retrouver les bandits. Quelqu’un qui vient dénoncé un criminel avec arme aura un encouragement d’une moto neuve, après vérification et authentification de l’information par la police. Ceux qui vont dénoncer les criminels seront très bien protégés. Et donc, la remise même de la moto sera confidentielle », a dit le Colonel Alain, commandant police ville de Goma.

A cet effet, la PNC Goma a mis à la disposition du public le numéro 0999964601 en vue d’alerter en cas de mouvement suspect. Dans la nuit de dimanche 11 à ce lundi 12 octobre 2020, un couple a été attaqué par des bandits armés au quartier Katindo. Le mari a succombé de ses blessures alors que son épouse blessée poursuit les soins dans une structure sanitaire de la place.