Innovation, mesures préventives et vaccins contre le Covid-19 alimentent les quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi consacrent de larges commentaires aux innovations des Marocains pour affronter le Covid-19, les mesures préventives pour juguler la propagation du coronavirus et la préparation de vaccins contre le virus.+Bayane Al Yaoum+ écrit qu’en dépit de la conjoncture difficile que traverse le Maroc, plusieurs initiatives ont été lancées pour combler les besoins de plusieurs secteurs en l’occurrence la Santé, l’Education ou encore le Transport, soulignant que la fabrication de ces fournitures de première nécessité se fait avec les moyens du bord.

Abstraction faite de la production des masques de protection qui a résulté de la volonté de l’Etat, les porteurs de projets sont confrontés au manque de financement et une capacité de production faible qui nécessite l’accompagnement de ces jeunes entrepreneurs pour mener à bien leurs réalisations, soutient le journal.

Il devient donc impératif de changer les mentalités, renforcer la confiance des Marocains dans leurs capacités, les mobiliser et à les faire adhérer aux chantiers structurants de notre pays, recommande-t-il.

+Al Bayane+ estime qu’il est bien clair que les mesures de prévention prises prématurément au Maroc, ont ralenti la propagation du virus d’une façon notoire, ajoutant que la Santé, l’Autorité, l’Education et la Finance se déploient à merveille pour enrayer, dans l’harmonie absolue, la maudite hécatombe.

Certes, sans se montrer trop présomptueux, on ne saurait encore s’assurer du sort de la pandémie ni du temps qu’il en faudrait pour se passer de l’internement, prévient la publication, notant qu’il convient donc à s’agripper aux mesures préventives et restrictives dont on ne fait que réaliser l’efficience palpable!

+Aujourd’hui le Maroc+ indique que face à la crise sanitaire, il fallait tout d’abord maintenir la vie sur le plan social et économique et faire des projections sur ce que pourrait devenir la situation économique dans six mois.

