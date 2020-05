Le ministère marocain de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a contribué à hauteur de 3 millions d’euros à l’initiative mondiale « Coronavirus Global Response », selon un communiqué du ministère, parvenu à APA.« Coronavirus Global Response », vise à mobiliser les ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouvelles solutions à la pandémie du Coronavirus et garantir que leur accès sera universel et inclusif.

Le Maroc rejoint ainsi les 15 pays, en plus de la Banque européenne d’investissement, qui ont soutenu cette initiative, laquelle a levé à ce jour un fonds de 9,8 milliards d’euros.

La contribution du Royaume intervient en réponse « à l’appel aux dons lancé, le 4 mai, par la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, pour mettre au point des solutions liées au développement de moyens efficaces de lutte contre la pandémie de la Covid-19 », fait savoir le ministère, ajoutant que cette entreprise s’inscrit conformément à la volonté du Maroc de renforcer sa coopération avec l’Union européenne, en particulier dans les domaines liés à la recherche scientifique et à l’innovation.

Elle traduit également la volonté du pays de contribuer aux efforts internationaux visant à minimiser l’impact de la pandémie sur les populations, principalement sur les plans économique, social et psychologique, poursuit la même source.

Cette initiative aboutira à un sommet mondial des donateurs qui sera organisé le 27 juin prochain en coordination avec l’organisation global citizen sous le thème « objectif mondial : Unis pour notre avenir ».