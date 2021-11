Le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi a ouvert DRC-Africa Business Forum ce mercredi 24 novembre au Palais du Peuple. Cette rencontre de deux jours est organisée en partenariat avec la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

Le président de la République Félix Tshisekedi, s’est montré engagé et optimiste par rapport à la participation de son pays au développement d’une chaîne de valeur africaine autour de l’industrie des batteries électriques et au marché ́ des véhicules électriques et des énergies propres.

« Je crois à plus de participation de l’Afrique en générale mais de la RDC en particulier dans le développement de la chaîne de valeurs de la production des batteries électriques. Nous en avons les atouts, nous sommes un pays béni qui, par ses atouts, peut apporter des réponses aux questions qui se posent actuellement dans l’économie mondiale et je compte vraiment faire saisir cette opportunité non seulement à mon pays mais aussi à mon continent », a dit Félix Tshisekedi président de la RDC et président en exercice de l’Union-Africaine.

Placé sous le thème « développer une chaîne de valeur régionale autour de l’industrie des batteries électriques et un marché ́ des véhicules électriques et des énergies propres », le forum DRC-Africa Business, veut être un tournant décisif et historique en la matière et une réponse africaine aux besoins mondiaux.

Il sied de noter que, DRC-Africa Business Forum 2021 a pour objectif de rassembler des parties prenantes de haut niveau en vue d’identifier les opportunités et de faciliter les investissements pour augmenter la part de l’Afrique dans la chaîne de valeur des batteries, des véhicules électriques et des énergies renouvelables.

Rappelons tout de même que, le pays de Félix Tshisekedi représente près de 70% de la production mondiale de cobalt. Plus de 25 millions de tonnes de réserve de cobalt sont identifiées sur son sous-sol. Outre le cobalt en République Démocratique du Congo, le continent africain est doté d’importantes réserves d’autres minéraux stratégiques tels que le lithium, le manganèse, le graphite et le cuivre, créant ainsi la possibilité d’une solide chaîne de valeur régionale pour les batteries, les véhicules électriques et les énergies renouvelables.