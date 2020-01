Huit personnes guéries d’Ebola mercredi à Mabalako au Nord-Kivu

Publié le 02.01.2020 à 17h01 par journaldekinshasa.com











Huit patients ont été guéris de la maladie à virus Ebola mercredi et sont sortis du Centre de traitement d'Ebola (CTE) de Mabalako dans la province du Nord-Kivu, au Nord-Est de la RDC, rapporte le bulletin quotidien du comité national multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola. La même source indique trois nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola ont été notifiés le même mercredi dont deux à Butembo et un à Katwa dans la province du Nord-Kivu. Aucun nouveau décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés dans les centres de traitement d'Ebola (CTE). Il n'y a eu également aucun décès communautaire (décès survenu en dehors des structures sanitaires). Depuis la déclaration de cette épidémie d'Ebola le 1er août 2018, le cumul des cas est de 3.380, dont 3.262 confirmés et 118 probables. Au total, il y a eu 2.232 décès (2.114 décès de cas confirmés et 118 décès de cas probables) et 1.114 personnes guéries. Actuellement, 410 cas suspects sont en cours d'investigation. La source indique également que 4.068 personnes ont été vaccinées jusqu'au 29 décembre 2019 avec le deuxième vaccin Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo (Johnson & Johnson) dans deux aires de santé de la zone de santé de Karisimbi à Goma. Ce nouveau vaccin produit par la firme belge Janssen Pharmaceuticals pour la société américaine Johnson & Johnson, a été approuvé le 22 octobre 2019 par le Comité d'Éthique de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa et le 23 octobre 2019 par le comité national d'Éthique. Il vient en complément du premier, le rVSV-ZEBOV, vaccin utilisé depuis le 08 août 2018 au cours de cette épidémie. Il est fabriqué par le groupe pharmaceutique américain Merck, après approbation du Comité national d'Éthique le 20 mai 2018. Il a été récemment préqualifié pour homologation. La RDC a déjà vacciné 260.345 personnes avec le vaccin rVSV-ZEBOV. Parmi ces personnes vaccinées figurent les prestataires des soins, les contacts et les contacts des contacts des malades.

Depuis le début de l’épidémie, le cumul des voyageurs contrôlés (prise de température) aux points de contrôle sanitaire est de 133.821.593. A ce jour, 109 points d’entrée et de contrôle sanitaire ont été mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et d’éviter la propagation de l’épidémie dans les pays voisins.

Source: ACP