Bénéficiaire d’une ordonnance d’assignation à résidence, depuis le vendredi 12 août 2022, Le député Jean-Marc Kabund séjourne toujours à la prison centrale de Makala, où il a passé gratuitement sa quatrième nuit lundi 15 août.

A en croire Me Ghislain Mwanji, également porte-parole du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund. « Ce lundi soir, le magistrat instructeur a dit à ses avocats que le dossier n’était plus à son niveau et qu’il fallait voir le procureur général près la Cour de Cassation lui-même », a-t-il déclaré.

Pour Me Ghislain Mwanji avocat de Kabud, cette ordonnance d’assignation à résidence devrait être exécutée par le greffier. « Il nous a signifié le samedi matin. Ensuite, il est allé signifier le Parquet qui devrait lever le mandat d’arrêt provisoire », a-t-il expliqué.

En réalité ou théoriquement, l’honorable Jean-Marc Kabund devrait déjà être rentré chez lui au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Mais, sur le plan pratique, le député national est toujours à la prison centrale de Makala.