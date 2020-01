Honduras: formation d’une nouvelle caravane de migrants

Un millier de personnes étaient rassemblées mardi soir à San Pedro de Sula, dans le nord du Honduras, pour former une nouvelle caravane et tenter de se rendre aux Etats-Unis, a constaté un journaliste de l’AFP.

A l’exemple de plusieurs autres caravanes qui se sont formées au Honduras depuis un an et demi, ces Honduriens veulent aller à pied vers les Etats-Unis en traversant le Guatemala puis le Mexique et tenter d’entrer en territoire américain pour fuir la pauvreté et la violence qui règnent dans leur pays.

« Pour le moment, nous avons environ mille personnes, mais des autocars sont en train d’arriver de Tegucigalpa (la capitale du Honduras, ndlr) et d’autres parties du pays », a déclaré à l’AFP Bartolo Fuentes, journaliste, ancien député d’opposition et défenseur des droits de l’Homme.

M. Fuentes a été accusé par le gouvernement hondurien d’avoir été l’organisateur de la première caravane partie du Honduras en octobre 2018, ce qu’il nie.

Les personnes rassemblées mardi soir à San Pedro Sula, la deuxième ville du Hondura, ont répondu à un appel lancé sur les réseaux sociaux et repris par les médias.

Selon M. Fuentes, à la différence des caravanes précédentes, la majorité des personnes rassemblées sont des jeunes et proviennent de zones rurales.

