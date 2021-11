Le Révérend Père Recteur de l’université de l’Uélé, le Pr Roger Gaise, a présenté, mardi, à l’assistance la politique générale de son institution pour cette nouvelle année académique, lors de la cérémonie de clôture de l’année académique 2020-2021 de cette alma mater organisée à Isiro.

Plusieurs invités, notamment les autorités politico-administratives, le corps scientifique et administratif, les parents des étudiants et bien d’autres anonymes ont pris part à cette cérémonie à l’université de l’Uélé.

Dans son allocution, le recteur Gaise a salué l’implication de l’autorité provinciale pour la réouverture de la faculté de médecine, jugée non viable par le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), mais qui va désormais fonctionner sous tutelle de l’Université de Kinshasa.

Pour sa part, Mme Françoise Azaro Kany, ministre provinciale de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) et représentante du gouverneur de province, a congratulé tous ceux qui ont concouru pour la clôture de cette année académique au sein de cet établissement malgré les bouleversements des activités par la pandémie de Covid-19, avant de féliciter les lauréats.

« Chers lauréats et lauréates, cette cérémonie revêt pour vous un cachet spécial : c’est un jour de fête et de joie pour la fin heureuse d’un parcours effectué dans l’acquisition des connaissances, des compétences et des valeurs éthiques qui vous permettront d’assurer un avenir que nous espérons tous meilleur pour vous-même et pour notre société. Je voudrais commencer par vous adresser mes vives félicitations pour la détermination et la motivation qui ont caractérisé tout votre parcours jusqu’à son aboutissement heureux en ce jour », a-t-elle conclu.