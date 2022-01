La formation politique de l’honorable Néné Nkulu, l’Alliance des Forces pour le Bien-être des Congolais (AFBC), projette une marche le 15 janvier à Lubumbashi pour exiger la libération de Ngoy Mulunda l’ancien président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Pour Néné Nkulu, après la libération par grâce présidentielle de certains acteurs politiques, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda devrait aussi bénéficier de cette faveur.

« Conformément aux articles 22 et 24 de la constitution de la RDC qui garantissent la liberté d’expression et d’opinion, l’Alliance des Forces pour le Bien-être des congolais ( AFBC), parti politique présidé par l’apôtre Christian Numbi et dont l’initiatrice est l’ancienne ministre d’État de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Dr. Ilunga Nkulu Néné, projette une marche à Lubumbashi le samedi 15 janvier 2022 pour réclamer la libération sans condition du pasteur Daniel Ngoy Mulunda dont elle juge inconstitutionnelle. C’est ainsi qu’une lettre a été introduite par les autorités de ce parti auprès des autorités provinciales compétentes du Haut-Katanga sur la tenue de ladite marche », rapporte l’AFBC.

Il sied de signaler que, la direction de ce parti politique a déjà saisi le maire de la ville de Lubumbashi pour prendre des dispositions d’encadrement de la dite marche.

Pour rappel, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda a été arrêté le 18 janvier 2021 à Lubumbashi, il lui a été reproché un discours séparatiste le 16 Janvier lors d’un culte en mémoire de Laurent Désiré Kabila.