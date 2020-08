Sans rencontrer Moïse Katumbi dans sa ferme, Jean-Claude Kazembe et sa délégation satisfaits de leur passage à la Futuka.

Dans le cadre de la réconciliation des Katangais, plus particulièrement à obtenir un rapprochement entre le sénateur Joseph Kabila et l’opposant Moïse Katumbi Chapwe, Jean-Claude Kazembe et une centaine de personnes se sont rendu dimanche 02 août à la ferme Futuka, appartenant à Moïse Katumbi.

Arrivée sur le lieu, Jean-Claude Kazembe et sa délégation n’ont pas été autorisés à accéder dans la ferme, ni rencontré Moïse Katumbi, visiblement absent de la ferme. Aussi, ils ont rencontré une forte opposition de la part des travailleurs de ladite ferme appuyés par quelques membres du village Futuka, qui ont manifesté leur désapprobation et dit non à cette idée de réconciliation.

Déterminé à aboutir cette réconciliation, l’ancien gouverneur Jean-Claude a lancé un message à Moïse Katumbi. « Nous sommes venus au nom de la fraternité. Nous sommes venus briser cette inimitié qui est née entre les enfants du Katanga. Le Katanga a existé avant le PPRD, avant le FCC, avant Lamuka, et même avant Ensemble. Le Katanga existait, existe et va demeurer », a-t-il déclaré devant les hommes et femmes venus l’accompagner pour la cause.

« Cher Moïse Katumbi, voilà tes frères et sœurs ici présents ont dépensé leur carburant, ils ont risqué leur vie en cours de route, c’est pour la fraternité. C’est pour que nous revenons ensemble pour que le Katanga aille de l’avant. Nous allons prendre notre verre, notre mission est accomplie ! », a ajouté JC Kazembe.

Après cette étape, l’ancien gouverneur du Haut-Katanga et sa délégation se sont donné rendez-vous dans les tous prochains jours pour Kashamata, à la ferme privée du Sénateur Joseph Kabila pour lui envoyer le même message.

Source: MNCTVCongo