Haut-Kanga- l’insécurité : deux personnes tuées par des hommes armés à Lubumbashi

Les hommes armés ont encore opéré dans la ville de Lubumbashi la nuit du dimanche 3 mai où ils ont tué deux personnes, membres de la famille du chef de bureau de la commune de Kamalondo.

« La population n’a pas fermé l’œil aujourd’hui. Des crépitements de balles de 23h00 jusqu’à 3 heures du matin. Des voleurs sont allés tuer dans la famille du chef de bureau de la commune de Kamalondo. Deux de ses enfants dont son fils et sa nièce ont été tués. Sa femme est dans un état très critique. Ils ont également tiré sur un garçon parmi ceux qui assurent la sécurité au quartier », a dit John Molingo chef de quartier Kilobelobe.

La population de cette partie de la ville de Lubumbashi s’est soulevée. Le bureau du quartier Naviundu a été pillé tôt ce lundi.

Au delà de la décentralisation des centres de coordination des opérations dans les communes, la commission d’enquête venue de Kinshasa avec à sa tête le Vice premier ministre, ministre de l’intérieur, Gilbert Kankonde avait décidé de changer tous les officiers ayant passé plus de 5 ans dans le Haut-Katanga. Plus de 500 militaires et policiers en situation irrégulière dans la ville de Lubumbashi ont été envoyés dans plusieurs bases militaires dont la base militaire de Kamina dans le Haut-Lomami. Malgré cette mesure, l’insécurité persiste à MLubumbasahi.