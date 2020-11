Les prix des denrées connaissent une hausse vertigineuse sur les marchés de la ville de Kamituga à cause d’un état de délabrement très avancé du tronçon Kasika- Kalimoto-Kamituga sur la route nationale numéro 2 dans le territoire de Mwenga.

Depuis plus d’un mois, plusieurs dizaines de véhicules transportant des vivres et non vivres de Bukavu vers Kamituga n’atteignent pas leur destination. Ces véhicules sont bloqués par des bourbiers et des nids de poule qui jonchent de tronçon routier dans le territoire de Mwenga.

A titre illustratif, actuellement le prix d’un sac de maïs de 25 kgs est passé de 25.000 à 90.000 FC, celui d’un sac de cossettes de manioc de 25 kgs se vend à 100.000 FC contre 25.000 FC auparavant. Sur les marchés locaux, il s’observe que les prix de tous les autres produits ont au moins doublé de suite de l’état calamiteux et agonissant de la route nationale numéro 2.

La population de la ville de Kamituga invite les autorités à tous les niveaux à fournir les efforts pour la réhabilitation de tronçon routier Kasika-Kalimoto-Kamituga et prévenir ainsi des morts d’hommes dues à la famine dans cette partie du Sud Kivu.