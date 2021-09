Gustavo Santi nommé Directeur général de Bolloré au Brésil

Gustavo Santi sera chargé de piloter la stratégie de Bolloré Logistics dans le pays et d’adapter les services aux besoins du marché local.Il a également pour mission de développer de nouvelles opportunités commerciales au Brésil, rapporte un communiqué de Bolloré Logistics.

Gustavo Santi possède plus de 20 ans d’expérience notamment dans les opérations logistiques, les services de fret aérien et de transport maritime ainsi que dans le service à la clientèle et la gestion de succursales.

« Gustavo possède une véritable expérience dans la création et le déploiement de stratégies commerciales centrées sur la satisfaction des clients. Je suis ravi de l’accueillir au sein de Bolloré Logistics et suis convaincu qu’il permettra à Bolloré Logistics Brésil d’aller de l’avant », a déclaré Hector Midolo, CEO de Bolloré Logistics Amérique latine.

Bolloré Logistics Brésil est présent dans le pays depuis 1975 et son siège est situé à São Paulo. Avec plus de 70 collaborateurs, Bolloré Logistics est également présent sur six autres sites à travers le pays pour répondre aux besoins de ses clients dans des secteurs tels que l’aéronautique & la défense, l’automobile, santé, haute technologie, projets industriels, pétrole et gaz et parfums et cosmétiques.

« C’est un grand honneur pour moi de diriger Bolloré Logistics sur un marché aussi important que le Brésil », a commenté Gustavo Santi, ajoutant : « Je suis impatient de contribuer avec les équipes locales à étendre notre organisation tout en continuant à explorer de nouvelles façons d’innover et d’accompagner nos clients dans leur stratégie de croissance. »