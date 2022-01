Guinée : naissance d’une nouvelle plateforme politique

Le Collectif des partis politiques guinéens (CPP) regroupe l’ensemble des coalitions politiques du pays, excepté le RPG-Arc-en-ciel du président déchu, Alpha Condé.Jusque-là peu audibles depuis la prise du pouvoir par l’armée le 05 septembre dernier et presque snobé par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) aux commandes, les acteurs politiques guinéens veulent se faire entendre.

Les différentes coalitions de partis, représentées chacune par trois membres, se sont retrouvées ce lundi au siège de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) pour échanger sur divers points proposés par l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (Anad).

A l’issue de leur réunion, ils ont entériné la mise en place du Collectif des partis politiques guinéens (CPP). Par ailleurs, « nous avons mis en place un comité de coordination qui sera composé de 14 personnes. Ledit comité se retrouvera jeudi prochain pour travailler à définir la position de la plateforme sur un certain nombre de questions dont la constitution, le code électoral, l’organe de gestion des élections, le chronogramme, la durée de la transition ou encore le fichier électoral », a déclaré le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo.

Ces commissions vont travailler très rapidement et définir une position consensuelle pour l’ensemble des partis, a souligné l’opposant historique à Alpha Condé, ajoutant qu’à la suite de ce travail d’harmonisation, le document qui en résulte fera l’objet d’une communication publique par le CPP. Un mémorandum sera ensuite adressé au CNRD et aux partenaires techniques et financiers de la Guinée, a fait savoir le leader de l’UFDG.