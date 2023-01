Guinée : la avocats Kassory Fofana montent au créneau

L’ancien Premier ministre d’Alpha Condé est emprisonné depuis le 26 avril 2022 pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption d’argent publics et enrichissement illicite ».Figure historique du régime de l’ancien président de la République de Guinée Alpha Condé en séjour médical en Turquie, Ibrahima Kassory Fofana est toujours en prison. Pourtant, le 10 janvier 2023, sa défense attendait un arrêt définitif de la Cour Suprême qui devait élargir leur client. Mais c’était sans compter sur le juge Mangadouba Sow, qui a décidé de renvoyer l’affaire au 24 janvier 2023.

Un nouveau renvoi qui agace les avocats de Kassory Fofana. « Puisque le dossier est vide, les juges d’instructions sont fatigués de la procédure, ils ont ordonné sa libération. Nous invitons la Cour Suprême à s’assumer et dire le droit. Quand on est en fin de carrière on a peur de quoi maintenant ? C’est la maturité à la Cour Suprême, il n’y pas de magistrat à la Cour Suprême qui a moins de 30 ans. Les jeunes magistrats de la CRIEF se sont assumés pour faire bénéficier à Dr Kassory quatre ordonnances de mise en liberté » a déclaré Me Sidiki Bérété, un des avocats de la défense de Kassory Fofana.

Neuf mois après sa mise sous mandat de dépôt, cet ancien dignitaire du régime déchu de Condé, a bénéficié de quatre ordonnances de mise liberté. Mais à chaque fois, le juge du parquet spécial de la CRIEF se pourvoit en cassation. En conférence de presse ce mardi 17 janvier, la défense de Kassory Fofana a qualifié cela de séquestration. « Ce n’est plus une détention mais de la séquestration. Quand quelqu’un est détenu illégalement, c’est une infraction à la loi pénale ».

En Guinée, depuis la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) en décembre 2021 par la junte militaire, plusieurs anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé sont incarcérés pour des faits présumés de détournement des deniers publics. Après la chute de Condé en septembre 2021, Ibrahima Kassory Fofana a été élu à la Présidence du Conseil National Exécutif Provisoire du RPG arc-en-ciel au mois de mars 2022 à travers une convention nationale de l’ex parti au pouvoir.