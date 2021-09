Guinée Bissau : Mahamat Saleh Annadif invite la classe politique au dialogue

Le chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (Unowas, sigle en anglais), qui a bouclé aujourd’hui une visite de deux jours à Bissau, estiment que les acteurs politiques doivent se mobiliser pour la consolidation de la paix et pour le développement.Il y a moins d’un an, Umaro Sissoco Embaló a été porté à la tête de la Guinée-Bissau. Un pays lusophone de l’Afrique de l’Ouest où les militaires se sont maintes fois emparés du pouvoir.

Cette démocratie est donc en construction. Pour s’assurer que le pays est sur la bonne voie, Mahamat Saleh Annadif, le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel, s’est rendu à Bissau, la capitale.

Au cours de son séjour, l’ancien chef de la diplomatie tchadienne « a eu une série de rencontres avec les autorités bissau-guinéennes », renseigne un communiqué de l’Unowas. En effet, M. Annadif a été reçu en audience par le président Umaro Sissoco Embaló avant de s’entretenir avec le Premier ministre, Nuno Gomes Nabiam, la ministre des Affaires étrangères et des Communautés, Suzi Carla Barbosa et le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama.

Le chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a également discuté avec « les principaux partis politiques représentés au parlement ». Ces échanges ont permis à Mahamat Saleh Annadif de plaider pour le renforcement du « consensus national ». Pour lui, « il est vital que les acteurs politiques continuent de se parler pour mieux ancrer leur pays dans la paix et la stabilité ».