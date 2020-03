Guinée : Alpha Condé rassure de la tenue du double scrutin

Le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé, a rassuré ses compatriotes quant à la tenue du double scrutin législatif et référendaire prévu ce 22 mars 2020.« Ce dimanche, vous allez voter dans le calme, la sérénité, j’en suis convaincu. Votre choix sera déterminant pour l’avenir de notre pays et pour celui de tous nos frères, nos sœurs, de nos filles et fils. Vous avez le pouvoir de décider de la Guinée que vous voulez construire », a déclaré Alpha Condé dans une adresse à la nation samedi.

Le président a rappelé que conformément aux principes fondamentaux de la démocratie, « seuls les citoyens et citoyennes de Guinée peuvent décider ».

« Je vous le redis, ces élections sont capitales pour notre avenir. Malgré les fausses informations et les mensonges de certains, je sais qu’en vos âmes et consciences, vous le savez, notre Guinée va voter une fois de plus pour prendre son destin en main. C’est un moment historique », martèle le président guinéen.

Ce samedi, à l’appel du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), des manifestations ont été enregistrés à Conakry ainsi que dans quelques villes de l’intérieur du pays, faisant plusieurs blessés par balle et de destructions d’édifices publics et privés. Pour Alpha Condé les prochaines élections vont se déroulées dans la transparence, mais aussi dans le respect absolu des règles démocratiques et des usages républicains.

« Par-delà de certains commentaires malintentionnés à l’égard de notre pays, le scrutin du dimanche sera conforme à la loi et à la réglementation de notre pays », a-t-il rassuré, alors que le FNDC appelle ses militants à poursuivre la résistance ce dimanche pour empêcher la tenue du double scrutin.