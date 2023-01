Guinée : Alpha Condé donne de ses nouvelles

Renversé par le Colonel Mamadi Doumbouya en septembre 2021, Alpha Condé semble avoir trouvé refuge en Turquie où il avait été autorisé à se rendre pour des raisons humanitaires.Depuis Ankara, capitale de la Turquie, l’ex président guinéen Alpha Condé a donné de ses nouvelles à travers la publication d’images de lui, visiblement en forme. Joint par APA, un de ses anciens collaborateurs estime qu’il y a un lien entre l’apparition de l’ancien chef de l’État guinéen et certaines rumeurs le donnant pour gravement malade.

Président de la Guinée du 21 décembre 2010 au 05 septembre 2021, Alpha Condé a quitté la Guinée le 21 mai dernier, pour Istanbul (Turquie) sous la bénédiction de la junte. Pour justifier sa décision, le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) avait évoqué des « raisons humanitaires ». Depuis, Alpha Condé vit au pays de Recep Tayyip Erdogan.

Cependant, au mois de septembre 2022, les autorités guinéennes ont exprimé la volonté de ramener l’ex chef d’Etat à Conakry et auraient formulé la demande à Ankara. Une demande à laquelle la Turquie n’a pas encore accédée.

Le 12 décembre, au retour d’une visite qui l’a conduit à Londres et à Amsterdam, en Europe, le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles Wright, a annoncé un mandat d’arrêt international contre Alpha Condé, après que le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a déposé une plainte contre l’ancien président de Guinée et certains de ses anciens collaborateurs pour des crimes de sang commis lors son projet de troisième mandat (2019/2021). Selon cette entité, plus de 80 personnes ont été tuées par balle dans le recadre des manifestations contre le fameux projet de changement constitutionnel.

Malgré cette annonce, l’ancien président guinéen a fait une déclaration le 31 décembre 2022, à l’occasion des vœux de nouvel an dans lequel il a rappelé qu’il reste et demeure le seul chef d’Etat élu de la Guinée. « Je suis et reste un président élu et très attaché à la démocratie, à l’État de droit, au respect de nos valeurs de liberté et de dignité », a-t-il insisté.

La diffusion de ces images de l’ancien chef de l’Etat guinéen intervient alors que son parti, le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG ARC-EN-CIEL) organise une manifestation de rue à Paris samedi 14 janvier, pour réclamer le retour à l’ordre constitutionnel, la libération des détenus politiques par les autorités de la transition.

Après la chute de son régime le 05 septembre 2021, l’ancien président guinéen Alpha condé a été placé en résidence surveillée à Conakry. Il avait été autorisé à se rendre à Abu Dhabi en janvier 2022 pour des raisons sanitaires.