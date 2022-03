L’opposant congolais martin Fayulu Madide, hausse le ton sur le mauvais traitement des africains en Ukraine. Les voix s’élèvent à travers en Afrique après les images montrant le mauvais traitement des africains empêchés de quitter l’Ukraine suite aux récents événements.

Martin Fayulu Opposant congolais et ancien candidat à la dernière présidentielle, interpellent les autorités ukrainiennes. « Nous demandons aux autorités des pays limitrophes de l’Ukraine, pour des raisons humanitaires, de ne faire exception de personnes et donc de permettre aussi aux africains qui veulent quitter l’Ukraine, de le faire et qu’ils soient traités avec dignité », a écrit Martin Fayulu sur son compte twitter.

Jean-Marc Châtaigner l’ambassadeur de l’Union européenne qui a été alerté par cette situation, a annoncé tardivement dans la soirée de lundi que 200 congolais ont pu regagner Pologne.

Signalons qu’un tête-à-tête est prévu, ce mardi 01 mars, entre le ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula et l’ambassadeur polonais à Kinshasa pour échanger sur cette situation.