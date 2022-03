Le très honorable Christophe Mboso, speaker de la chambre basse du parlement congolais, invite les filles et fils du Grand Bandundu à taire leurs divergences afin de promouvoir le développement de cette partie du pays longtemps abandonné.

Devant les notables du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe réunis, dimanche 27 mars 2022, à Kinshasa, le natif de Kasongo Dinga a insisté sur la cohésion et la réconciliation. « Nous avons besoin de cette paix, de cette cohésion, de cette entente fraternelle pour accompagner nos efforts en vue du développement de nos entités. Notre mission est d’encourager, de soutenir toutes les initiatives destinées à promouvoir le développement de nos entités dans les différents secteurs de la vie de nos populations », a-t-il insisté.

Le président Christophe Mboso a demandé aux députés de ces trois provinces, issues du démembrement de l’ex-Bandundu, d’élire des gouverneurs compétents pour favoriser l’émergence de toutes les entités.

Signalons que, plusieurs personnalités ont participé à cette rencontre parmi lesquelles : des députés nationaux et provinciaux, sénateurs, ministres nationaux et provinciaux, gouverneurs, administrateurs, chefs des partis politiques, journalistes etc.