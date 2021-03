Les « personnalités de l’Union sacrée de la nation » rejettent le critère « poids politique » pour la formation prochaine du gouvernement.

Les personnalités de l’Union sacrée pour la nation, l’ont fait savoir lundi 1 mars à l’issue de la rencontre avec le Premier ministre Charles Michel Sama dans le cadre des consultations.

D’après Pierre Pay-Pay porte-parole du groupe des personnalités, seuls les critères de compétence et casier judiciaire vierge et autres doivent primer.

« Que signifie poids politique ? Vous savez comment se sont passées les dernières élections ? Vous savez combien de gens ont été nommés, pas élus, c’est ça le poids politique ? Nous avons rejeté ce critère. Seulement la compétence, le casier judiciaire vierge, qui doivent être pris en compte », a dit Pierre Pay Pay.

Ces personnalités politiques disent avoir plaidé pour la réduction sensible de la taille du prochain gouvernement. « Nous avons proposé la réduction sensible du nombre des membres du gouvernement de plus de 30%, nous ne sommes pas venus ici pour augmenter le nombre de ministres mais au contraire nous avons exigé qu’on prenne compte de l’intérêt de la nation, c’est-à-dire la diminution des frais de ce que coûte un gouvernement, actuellement ça nous coûte cher et pour rien », a ajouté l’ancien gouverneur de la BCC .