L’artiste congolaise de renommée internationale Dena Muana qui a foulé le sol camerounais le 8 décembre, a en prélude à son concert prévu le 12 de ce mois à l’esplanade du Musée national à Yaoundé, était face à la presse ce 10 décembre 2020.

L’artiste gospel, chantre de l’éternel a également profité de ce moment d’échange avec la presse, pour non seulement présenter son nouvel opus intitulé « Souffle », mais aussi de témoigner de sa proximité d’avec le peuple camerounais.

A en croire Dena Muana, le tube Souffle est un projet de quatorze titres qui est un réservoir des merveilles de l’éternel. « Souffle signifie qu’il y a la vie de Dieu dans cet album. Beaucoup de chansons y sont à découvrir, qui vous ferons à coup sûr danser en cette fin d’année », renchérie-t-elle.

S’agissant de ses rapports avec les musiciens camerounais, Dena Muana a exprimé sa proximité d’avec les musiciens du pays de Paul Biya notamment Charlotte Dipanda et Richard Bona.

Dena Muana et les organisateurs (U Live et Universal Muic Africa), invitent le public camerounais de venir vivre le chaud de louange et des surprises à l’esplanade du Musée national à Yaoundé.

A propos de Dena Muana

De son vrai nom Denise Muanakitata Muwayi, Dena Muana est née le 27 décembre à Kinshasa en république Démocratique du Congo (RDC). Dès l’âge de 13 ans, elle fait ses débuts dans la chanson avec le Chœur « Notre dame de Grâce » de Kinshasa où cinq ans plus tard elle deviendra directrice du chœur. Sixième d’une famille de huit enfants est un auteure-compositeur et chanteuse. Dena Muana est une des voix chrétienne internationalement reconnue consacrée à la promotion et l’expression de l’Évangile de Jésus Christ, de la parole de Dieu et de la vie chrétienne par la musique.