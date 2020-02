Gospel : accusé de viol et avortement, Moïse Mbiye lance un nouvel album « Triomphe », sur le marché

Le chanteur et pasteur congolais Moise Mbiye vient de dévoiler les couleurs de son nouvel album intitulé « triomphe ».

« Triomphe » vient succéder à « Je t’aime », un album dans lequel il a présenté trois titres traitant du thème de l’amour et du mariage. Une chanson qui enseigne sur l’amour et la bonté de Dieu qui se manifestent à tout moment et partout chez ses enfants.

« Après plusieurs albums à mon actif, j’ai finalement réussi à réaliser un de mes rêves les plus fous, celui d’enregistrer avec un de plus grands réalisateurs de notre musique, monsieur Philippe Gaz avec qui j’ai travaillé dans 4 titres », a confié le pasteur Moïse Mbiye.

Cette fois-ci le pasteur de l’Église cité béthel, a utilisé certains membres de sa famille comme figurants dans ce clip, en lieu et place d’autres acteurs.

Signalons tout de même que, l’album « Triomphe » du chanteur Mbiye, est lancé pendant que l’artiste passe des moments durs dans cette affaire de scandale sexuel qui l’oppose en justice avec Mlle Eliane Bafeno, pour viol et avortement à répétition.